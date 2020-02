Aspettando il Papa, l'intervista a S.E. Mons. Luigi Renna

Social Video 11 minuti Aspettando il Papa, l'intervista a Mons. Luigi Renna Giuseppe Di Bisceglie

Si è aperta ieri la conferenza dei vescovi del Mediterraneo sul tema "Mediterraneo, frontiera di pace". A Bari, il presidente della conferenza episcopale italiana, il Cardinale Bassetti ha aperto i lavori di un incontro destinato a rimanere nella storia della Puglia e dell'Italia intera.La città di Bari diventa per quattro giorni il centro nevralgico di un messaggio universale: la pace tra i popoli ed in particolare di quei popoli, a noi molto vicini, dilaniate da guerre e martiri.Domenica 23 febbraio giungerà in Puglia Papa Francesco, a chiusura dei lavori del convegno. Un momento di spiritualità elevatissimo ma anche la testimonianza dell'importanza del messaggio che proviene dall'incontro.Di questo abbiamo riflettuto con S.E. Mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano in una intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Viva Network.