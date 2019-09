"Pagliacci" a Cerignola in Piazza Duomo

1 foto pagliacci

Il progetto regionale "L'arte in scena è opera divina" , che vede ilcapofila con la collaborazione delle società, torna incon l'opera lirica nello spettacolo che da anni caratterizza l'anticipo della festa patronale della. Ilil sagrato dellasi trasformerà nel palcoscenico dell'opera di Leoncavallo"Dopo la prima esperienza in cui, nella bellissima Piazza Duomo, andò in scena "Tosca", il grande successo e la numerosissima partecipazione ci portarono a capire che i tempi per tornare a parlare di lirica a Cerignola erano maturi – dichiara la dott.ssa, Assessore alla Cultura, Teatro e Pubblica istruzione del Comune di Cerignola – poi "L'Amico Fritz" e quest'anno "Pagliacci", che rappresenta il manifesto del verismo musicale".Il progetto regionale, la cui direzione artistica è affidata alla dott.ssa, in questi anni è stato laboratorio formativo di arte e cultura coinvolgendo il mondo della scuola in attività di approfondimento, studio e conoscenza, il mondo associazionistico nella messa in scena di eventi di importanza regionale come la lirica in piazza e le molteplici rappresentazioni nel teatro"Pagliacci" in Piazza Duomo, la lirica al'opera nella nostra città che per anni è stata cullata dalla musica e ha tanto donato alla musica – continua l'Assessore Di Nauta - La cultura che vede al centro il bel canto e le miriadi di realtà cerignolane attive in sinergia per una realizzazione artistica di elevatissimo livello. A tal proposito ringrazio le Società Tempus e Ciessepi, Torre Brayda e il fantastico gruppo della sartoria, composto da donne cerignolane, impegnato per il raggiungimento del pregevole risultato, il direttore d'orchestra, i musicisti, i cantanti e tutti coloro che rendonoNella fase introduttiva alla presentazione dell'opera, in un momento molto sentito dalla città, si svolgeràin cui saranno premiati cittadini che, con spirito di sacrificio e abnegazione, hanno dato alla Città di Cerignola